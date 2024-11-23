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Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.11.2024 21:16
  • Giriş: 23.11.2024 21:16
  • Güncelleme: 23.11.2024 21:16
Kaynak: AA
Sivasspor, Kasımpaşa maçına hazır

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlı ekip, taktik çalıştı.

Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Sivas temsilcisi, kulüp tesislerinde kampa girdi.

Net Global Sivasspor ile Kasımpaşa yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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