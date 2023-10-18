Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktiksel çalışma ve topla dayanıklılık çalışmalarıyla günü tamamladı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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