Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın evinde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas organizasyonları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
EMS Yapı Sivasspor ile Kasımpaşa, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Yaşar Kemal Uğurlu görev yapacak.
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