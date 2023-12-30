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Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 30.12.2023 16:11
  • Giriş: 30.12.2023 16:11
  • Güncelleme: 30.12.2023 16:11
Kaynak: AA
Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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