Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 5-2 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Erdoğan, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Erdoğan, "Oyuncularıma sahada verdikleri mücadeleden dolayı teşekkür ederim." dedi.

Karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve 10 dakikada 2 gol bulduklarını aktaran Erdoğan, "Rakip 10 kişi kaldı ve o bölümde açıkçası 11'e 11 oynadığımızdan daha kötü bir dönem oldu. İster istemez Kayserispor'un da bulunduğu durum, 10 kişi kalmasına rağmen kaybedecek bir şeylerinin olmadığını düşünerek hücum ve pas yapmaya çalıştılar." diye konuştu.

Devre arasında oyuncularını uyardığını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu işin şakası olmaz, futbolda bugüne kadar olmuş şeyler. Kesinlikle aynı istek ve iştahla, aynı disiplinle mücadeleye devam etmemiz gerektiğini söyledim. Bulabildiğimiz kadar pozisyon, bulabildiğimiz kadar goller bulmamız gerektiğini söyledim. İkinci yarının ilk dakikasında yediğimiz gol gereksiz yere bizi telaşa soktu. Bir dönem topu rakibe verdik, pozisyonlar yedik. Açıkçası ikinci yarının bazı bölümlerinden çok memnun olduğumu söyleyemem. Uzun süredir galip gelemeyen bir durumumuz vardı. Maçı herkes çok istiyordu ve maçın başlangıcında bunu rakibe ve kendimize hissettirdik. Çok uyarmamıza rağmen ikinci yarının başında yediğimiz golle açıkçası rakibi oyuna dahil ettik. Galip geldik, bu maçın bazı bölümlerinden de ders çıkartmamız gerekiyor. Mutluyuz, hepimizin üzerinde inanılmaz bir baskı oluşmuştu, çok kritik bir maçtı. Belki hanemize 3 puan yazdırdık ama bazı maçlarda deniliyor ya 6 puanlık bir maçtı. Direkt altımızdaki rakip ve puan kaybında çok daha sıkıntıya girebilirdik. Allah'a çok şükür bugün galip gelmeyi bildik."

Erdoğan, takımlarına destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Maçta şans verdiği yeni transferleri Tolga Ciğerci ve Efkan Bekiroğlu'nun performansından memnun olduğunu söyleyen Erdoğan, genç futbolculara da zaman zaman şans vereceğini ifade etti.