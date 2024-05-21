Sivasspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı
Kaynak: İHA
Sivasspor’un Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Sivasspor, Süper Lig’in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı.
Maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 200 TL
Maraton Alt: 150 TL
Maraton Üst: 150 TL
Güney Alt: 100 TL
Güney Üst: 100 TL
Kadın Tribün: 100 TL
Misafir Tribün: 130 TL