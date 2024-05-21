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Sivasspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı

Ajans Haberleri
  • 21.05.2024 15:20
  • Giriş: 21.05.2024 15:20
  • Güncelleme: 21.05.2024 15:30
Kaynak: İHA
Sivasspor - Kayserispor maçının biletleri satışa çıktı

Sivasspor’un  Süper Lig’in 38. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 38. haftasında 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Oynanacak müsabakanın biletleri ise satışa çıktı. 

Maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 200 TL 

Maraton Alt: 150 TL 

Maraton Üst: 150 TL 

Güney Alt: 100 TL 

Güney Üst: 100 TL 

Kadın Tribün: 100 TL 

Misafir Tribün: 130 TL 

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