Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında yarın sahasında Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdmanda pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivassporlu futbolcular antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
EMS Yapı Sivasspor ile Mondihome Kayserispor, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.