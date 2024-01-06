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Sivasspor, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Ajans Haberleri
  • 06.01.2024 13:59
  • Giriş: 06.01.2024 13:59
  • Güncelleme: 06.01.2024 14:00
Kaynak: İHA
Sivasspor, Kayserispor maçının taktiğini çalıştı

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta maçında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. 

Kırmızı-beyazlılar bugün Kayseri’ye giderek kampa girecek. 

Kayserispor ile Sivasspor yarın saat 13.30’da karşı karşıya gelecek. 

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