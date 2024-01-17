Sivasspor kombine fiyatlarında yüzde 50 indirim yaptı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim yapıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ikinci yarısında sahasında oynayacağı maçlarda geçerli olacak kombine fiyatlarında yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda yüzde 50 indirime gidildiği belirtildi.

Açıklamada, indirimli kombinelerin bugünden itibaren satışa sunulduğu aktarıldı.

Yeni kombine fiyatları, VIP alt 1310, maraton alt C-D-E 872,5 lira, maraton üst C-D-E 872,5 kuruş, maraton alt A-B-F-G 655, maraton üst A-B-F-G 655, güney alt ve üst ile bayan VIP üst B 437,5 lira olarak açıklandı.