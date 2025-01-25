Sivasspor, konuk ettiği Kayserispor'u 5-2 mağlup etti

(ANKARA)-Sivasspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında evinde konuk ettiği Kayserispor'u 5-2 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaştı. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetti.

Sivasspor 5. dakikada Rey Manaj 10. dakikada Onurcan Piri’nin kendi kalesine attığı ve 45 artı 1'de Garry Rodrigues’in golüyle ilk yarıyı Kayserispor karşısında 3-0 üstün kapattı. 46. Duckens Nazon’un golüyle Kayesrispor farkı 2’ye indirdi ve durumu 3-1 yaptı. 77. dakikada Emrah Başsan’ın gölüyle Sivasspor skoru 4-1 yaptı. 90artı1’de Kayserispor Aylton Boa Morte ile tekrar farkı 2’ye indirdi ve skoru 4-2 yaptı . 90artı2’de Rey Manaj kendisinin ikinci takımının beşinci golünü atarak skoru belirledi ve Sivasspor sahasında Kayserispor’u 5-2 mağlup etti.