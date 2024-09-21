Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.
TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.