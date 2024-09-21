Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.