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Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 21.09.2024 13:48
  • Giriş: 21.09.2024 13:48
  • Güncelleme: 21.09.2024 13:48
Kaynak: AA
Sivasspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

TÜMOSAN Konyaspor ile Net Global Sivasspor yarın saat 17.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

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