Sivasspor, Konyaspor maçına hazır
Kaynak: AA
Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalıştı.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sivasspor ile Konyaspor yarın saat 16.00'da 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Murat Erdoğan görev yapacak.