Sivasspor kötü gidişe son vermek istiyor

Süper Lig’in 17. haftasında Samsunspor’u ağırlayacak olan Sivasspor, 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor, Süper Lig’in 17. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlılar, ligde oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 13. sırada yer alıyor.

Yiğidolar, Samsunspor maçıyla 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Sivasspor’da 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Kırmızı-beyazlılarda; Jan Bieganski, Rey Manaj, Keita Balde, Fode Koita ve Charis Charisis Samsunspor mücadelesinde kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Sivasspor’da bu maç öncesi 5 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları süren Mehmet Albayrak, Eymen Yurdcu, Erdem Güleç, kırmızı kart cezalısı olan Uras Radakovic ile sarı kart cezalısı olan Azizbek Turgunboev yarın forma giyemeyecek.