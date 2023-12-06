Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor kupa maçına hazır

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda yarın TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 06.12.2023 17:44
  • Giriş: 06.12.2023 17:44
  • Güncelleme: 06.12.2023 17:44
Kaynak: AA
Sivasspor kupa maçına hazır

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan futbolcular son bölümde ise taktik çalıştı.

Sakatlığı bulunan Fode Koita ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.​​​​​​​ Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

EMS Yapı Sivasspor ile Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor yarın saat 13.00'te BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 