Sivasspor ligde 3 puana hasret kaldı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında dün deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olan Net Global Sivasspor, ligde 8 maçtır kazanamıyor.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 8 lig maçında galip gelemedi.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1 yenilen kırmızı-beyazlılar, 15. haftada ise iç sahada Galatasaray'a 3-2 kaybetti.

Sivasspor, 16. haftada deplasmanda Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.