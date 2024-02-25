Sivasspor ligde 9. kez kazandı

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Pendikspor’u 4-1 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 9. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Pendikspor’u konuk etti.

Sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 9. kez 3 puan sevinci yaşadı.

Sivasspor, bu sezon Gaziantep FK, Pendikspor, Alanyaspor, Konyaspor, İstanbulspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor’u mağlup etmeyi başardı.

Kırmızı-beyazlılar, 28. hafta maçında ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.