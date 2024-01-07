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Sivasspor ligdeki galibiyet sayısını 6’ya çıkarttı

Ajans Haberleri
  • 07.01.2024 16:29
  • Giriş: 07.01.2024 16:29
  • Güncelleme: 07.01.2024 16:29
Kaynak: İHA
Sivasspor ligdeki galibiyet sayısını 6’ya çıkarttı

Kayserispor maçını 3-1 kazanan Sivasspor, bu sezon Süper Lig’deki 6. galibiyetini elde etti. 

Sivasspor, Süper Lig’in 19. haftasında Kayserispor’a konuk oldu.

Sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 6. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 6 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. 

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 yenerken, 8. haftada da deplasmanda Pendikspor’u 3-2 mağlup etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 10. haftada ise deplasmanda Alanyaspor’u 2-1’le geçmişti.

15. haftada Konyaspor’u 1-0, 18. hafta maçında da İstanbulspor’u 1-0’la yenmeyi başarmıştı. 

Bülent Uygun’un öğrencileri, gelecek hafta ise sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 

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