Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı taktiksel oyunla tamamladı.
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.
Sivasspor ile Manisa FK, 8 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.