Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2025 17:34
  • Giriş: 07.11.2025 17:34
  • Güncelleme: 07.11.2025 17:34
Kaynak: AA
Sivasspor, Manisa FK maçının hazırlıklarını tamamladı

SİVAS (AA) - Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında yarın Manisa FK ile karşılaşacak Özbelsan Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde, kulüp tesislerindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, idmanı duran top çalışmasıyla bitirdi.

Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

Özbelsan Sivasspor ile Manisa FK, yarın saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

BirGün'e Abone Ol