Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynan çift kale kaçla sona erdi.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.