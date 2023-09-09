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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 09.09.2023 17:12
  • Giriş: 09.09.2023 17:12
  • Güncelleme: 09.09.2023 17:13
Kaynak: AA
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Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Çabukluk ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynan çift kale kaçla sona erdi.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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