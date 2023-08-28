Sivasspor, Modou Barrow’u kadrosuna kattı

EY Sivasspor, Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli’de forma giyen sol kanat oyuncusu Modou Barrow’u sezon sonuna kadar kiraladı.

Kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam eden EY Sivasspor, Al-Ahli’den Modou Barrow’u kiralık olarak renklerine bağladı.

Sivas’a gelen Gambiyalı futbolcu, Başkan Vekili Bahattin Eken’in katıldığı töreninde resmi imzayı attı.

Kariyerinde 328 maça çıkan Modou Barrow, 62 kez gol sevinci yaşadı ve 53 de asist yaptı.

Barrow, 18 kez de Gambiya Milli Takımı’mın formasını terletti.