Sivasspor pas çalıştı

Ajans Haberleri
  07.08.2025 13:36
  • Giriş: 07.08.2025 13:36
  • Güncelleme: 07.08.2025 13:36
Kaynak: İHA
Trendyol 1. Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaşacak olan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan Yiğidolar, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Erzurum’a gidecek.
Erzurumspor FK ile Sivasspor, 9 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00’da Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

