Sivasspor, Pendikspor maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşacak Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise şut, dar alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Ligin 24. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile oynadığı maçta kaburgasında kırık oluşan sporcu Roman Kvet ise bugün gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.