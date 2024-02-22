Sivasspor - Pendikspor maçını Burak Pakkan yönetecek
Kaynak: İHA
Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor ile Pendikspor arasında pazar günü oynanacak maçta hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Süper Lig’in 27. haftasında 25 Şubat Pazar günü Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak olan Sivasspor - Pendikspor müsabakasının hakemleri açıklandı.
TFF’nin sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Burak Pakkan düdük çalacak.
Pakkan’ın yardımcılıklarını Hüseyin Aylak ve Ogün Kamacı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.