Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
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Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idman, açma germe hareketleriyle devam etti. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.