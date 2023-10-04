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Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 15:40
  • Giriş: 04.10.2023 15:40
  • Güncelleme: 04.10.2023 15:40
Kaynak: AA
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 oyunla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

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