Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 oyunla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.