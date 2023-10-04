Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, Süper Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından üç grup halinde 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Takım yarın basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Pendikspor ile Sivasspor' 07 Ekim Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak. Mücadelede hakem Turgut Doman görev yapacak.