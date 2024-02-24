Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alan oyunu ve taktik çalışmayla günü tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

EMS Yapı Sivasspor ile Siltaş Yapı Pendikspor, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Burak Pakkan görev yapacak.