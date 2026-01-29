Giriş / Abone Ol
Sivasspor, Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  29.01.2026 16:21
  • Giriş: 29.01.2026 16:21
  • Güncelleme: 29.01.2026 16:21
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında sahasında ATKO Grup Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre yardımcı antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktik oyunla tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çalışmayla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor ile Pendikspor, 1 Şubat Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

