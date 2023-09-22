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Sivasspor, Rize maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 13:43
  • Giriş: 22.09.2023 13:43
  • Güncelleme: 22.09.2023 13:43
Kaynak: İHA
Sivasspor, Rize maçına hazır

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak EY Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

 Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar üzerinde durdu. Kırmızı-beyazlı takım, idmanın ardından kamp yaptığı otelde maç saatini beklemeye başladı. 

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