Sivasspor sahasında kazandı: Play-off için önemli galibiyet

1. Lig’in 31. haftasında Sivasspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Sivasspor’da Rey Manaj sakatlık yaşadı. Maça ilk 11’de başlayan Arnavut golcü, 7. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

GLUMAC KENDİ AĞLARINI BULDU

Mücadelenin ilerleyen dakikalarında iki takım da zaman zaman etkili ataklar geliştirdi. Sivasspor aradığı golü ise ilk yarının uzatma dakikalarında buldu. 45+1. dakikada Ümraniyesporlu Glumac’ın kendi kalesine gönderdiği top ağlarla buluştu ve ev sahibi ekip soyunma odasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarıda iki takım da daha kontrollü bir oyun sergilerken Sivasspor skor üstünlüğünü korumayı başardı ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 44’e yükselterek play-off hattı için önemli bir avantaj elde etti. Ümraniyespor ise 38 puanda kaldı.