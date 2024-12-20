Sivasspor, Samsunspor maçına hazır



Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Öte yandan antrenmanı başkan Bahattin Eken de takip etti.

Sivasspor ile Samsunspor, cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.