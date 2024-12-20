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Sivasspor, Samsunspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig’in 17. hafta maçında sahasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 22:49
  • Giriş: 20.12.2024 22:49
  • Güncelleme: 20.12.2024 22:49
Kaynak: İHA
Sivasspor, Samsunspor maçına hazır


Teknik Direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Yiğidolar, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Öte yandan antrenmanı başkan Bahattin Eken de takip etti.
Sivasspor ile Samsunspor, cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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