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Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

MS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 07.08.2023 12:17
  • Giriş: 07.08.2023 12:17
  • Güncelleme: 07.08.2023 12:17
Kaynak: AA
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Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı iki grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.

Sivasspor akşam yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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