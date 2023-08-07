Sivasspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
MS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig 2023-2024 sezonu ilk haftasında sahasında Yılport Samsunspor ile 13 Ağustos Pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı iki grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamladı.
Sivasspor akşam yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.