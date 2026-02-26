Giriş / Abone Ol
Sivasspor, Serikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 26.02.2026 19:43
Kaynak: AA
SİVAS (AA) - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve top koruma çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, günü taktiksel antrenmanla tamamladı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Serikspor ile Özbelsan Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 13.30'da karşılaşacak.

