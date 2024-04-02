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Sivasspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 02.04.2024 10:11
  • Giriş: 02.04.2024 10:11
  • Güncelleme: 02.04.2024 10:12
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Turgut Doman yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 38 puan topladı.

Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Sivasspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fatih Karagümrük maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın sakatlığı bulunuyor.

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