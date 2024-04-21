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Sivasspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 21.04.2024 10:47
  • Giriş: 21.04.2024 10:47
  • Güncelleme: 21.04.2024 10:48
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi konuk edecek

Sivasspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 44 puan topladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte Fenerbahçe maçı öncesi orta saha oyuncuları Hakan Arslan ve Azizbek Turgunboev'in sakatlıkları bulunuyor.

Sivasspor'da sarı kart cezası nedeniyle Charis Charisis de yarın ki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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