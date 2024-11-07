Sivasspor, Süper Lig'de son 5 sezonun en iyi dönemini geçiriyor

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

Ligde son 3 haftada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükseldi.

Seri galibiyetlerle çıkış yakalayan Sivas ekibi, bu sezon 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ligde 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapan Sivasspor, aynı periyotta teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022'de 12 ve 2022-2023'te 10 puan toplamıştı. Servet Çetin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip ise 2023-2024 sezonunda 11. haftada 14 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.