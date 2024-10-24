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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 24.10.2024 11:55
  • Giriş: 24.10.2024 11:55
  • Güncelleme: 24.10.2024 11:55
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.

Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.

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