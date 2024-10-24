Sivasspor, Süper Lig'de yarın Adana Demirspor'a konuk olacak
Kaynak: AA
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.
Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.
Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.