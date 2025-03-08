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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 08.03.2025 12:13
  • Giriş: 08.03.2025 12:13
  • Güncelleme: 08.03.2025 12:13
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

SİVAS (AA) - Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek

Kırmızı-beyazlı ekipte, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan topladı.

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