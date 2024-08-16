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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 16.08.2024 12:49
  • Giriş: 16.08.2024 12:49
  • Güncelleme: 16.08.2024 12:49
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Kayserispor'a konuk olacak

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.15'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, Kayseri'ye gidip kampa girecek.

Kırmızı beyazlı ekipte Kayserispor maçı öncesinde orta saha Queensy Menig ile defans oyuncusu Mehmet Albayrak'ın sakatlıkları bulunuyor.

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