Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 24.02.2024 13:06
  • Giriş: 24.02.2024 13:06
  • Güncelleme: 24.02.2024 13:06
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Pendikspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Ligde geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 34 puan topladı.

Sivasspor'da defansta görev yapan Caner Osmanpaşa, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

BirGün'e Abone Ol