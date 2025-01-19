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Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 19.01.2025 11:02
  • Giriş: 19.01.2025 11:02
  • Güncelleme: 19.01.2025 11:02
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzon'a konuk olacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

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