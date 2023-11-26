Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 26.11.2023 10:24
  • Giriş: 26.11.2023 10:24
  • Güncelleme: 26.11.2023 10:24
Kaynak: AA
Sivasspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 