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Sivasspor Süper Lig’de 2. galibiyetini aldı

Pendikspor müsabakasını 3-2 kazanan Sivasspor, Süper Lig’de bu sezonki ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

Ajans Haberleri
  • 07.10.2023 15:59
  • Giriş: 07.10.2023 15:59
  • Güncelleme: 07.10.2023 16:00
Kaynak: İHA
Sivasspor Süper Lig’de 2. galibiyetini aldı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Pendikspor’a konuk oldu. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. 

Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 yenmişti. 

Kırmızı-beyazlı takım, 9. hafta maçında ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

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