Sivasspor Süper Lig’de 2. galibiyetini aldı

Pendikspor müsabakasını 3-2 kazanan Sivasspor, Süper Lig’de bu sezonki ikinci galibiyetini hanesine yazdırdı.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Pendikspor’a konuk oldu. Sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde ikinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.

Sivasspor, geride kalan karşılaşmalarda 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 9. hafta maçında ise sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.