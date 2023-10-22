Sivasspor, Süper Lig’de 3. mağlubiyetini aldı

Kasımpaşa ile maçıyla Trendyol Süper Lig’de 9. karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig’de 9. maçını oynadı. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 3. yenilgisini aldı. Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş’a 2-0, 5. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 3-1’lik skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mağlubiyeti ile 3 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 9 mücadelede 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.