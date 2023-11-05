Sivasspor, Süper Lig’de 5. beraberliğini aldı

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor ile evinde karşılaşan Sivasspor, bu sezonki 5. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Adana Demirspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 11. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 1-1 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 5. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı.