Sivasspor, Süper Lig’de 6. beraberliğini aldı

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşan Sivasspor, bu sezonki 6. beraberliğini aldı.

Sivasspor, Trabzonspor maçıyla birlikte Süper Lig’de 13. karşılaşmasını oynadı. Sahadan 3-3 berabere ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. beraberliğini elde etti. Yiğidolar geride kalan karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.



Sivasspor, ligin ilk haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin 3. haftasında ise sahasında oynadığı Antalyaspor maçı 1-1 sona erdi. Kırmızı-beyazlılar 6. haftada da deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere, 7. haftada evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı. 11. haftada ise Yiğidolar, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmıştı.