Sivasspor tesisleri önünde kaza: 4’ü futbolcu, 6 yaralı

Sivas’ta Sivasspor tesisleri önünde meydana gelen trafik kazasında 4’ü altyapı futbolcusu olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Gültepe Mahallesi’nde Ankara-Erzincan kara yolu üzerindeki tesis girişinde yaşandı.

Altyapı oyuncularını taşıyan Hasan Ö. yönetimindeki taksiye, karşı yönden gelen İsa Ü. idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan otomobil alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

4 ALTYAPI OYUNCUSU YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüsü ile birlikte Sivasspor’un U13 takımında forma giyen Ayaz Şentürk, Burak Şahin, Ebubekir Atıcı ve Ahmet Talha Yılmaz yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapılırken, daha sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldılar.

Yaralılardan Burak Şahin’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Kazanın ardından Sivasspor Kulübü yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, U13 takımında görev yapan sporcuların içinde bulunduğu aracın kaza yaptığı belirtilerek, oyuncuların sağlık durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi.

Kulüp, sporcuların ve ailelerinin yanında olduklarını vurgulayarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmaları temennisinde bulundu.