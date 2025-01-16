Sivasspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman taktik programların uygulanmasıyla sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Bahattin Eken de takip etti. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.