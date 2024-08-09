Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı nerede? Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Topladığı 67 puanla 2023-2024 Trendyol Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda ilk maçını deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te başlayacak.

TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması Bein Sports televizyonunda yayınlanacak.

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ

Sivasspor-Trabzonspor maçının hakemi de belli oldu. Sivasspor Trabzonspor karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Serkan Çimen yapacak.

Trabzonspor maç hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor karşısındaki hazırlıklarını sürdürdü. Antremana yeni transfer Ozan Tufan da katıldı.