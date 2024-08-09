Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta? Trabzonspor maçı nerede? Sivasspor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?
2023-2024 sezonunu 67 puanla üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Trabzonspor maçı nerede ve saat kaçta oynanacak? Trabzon maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar belli oldu.
Kaynak: AA-Haber Merkezi
Topladığı 67 puanla 2023-2024 Trendyol Süper Lig’i üçüncü sırada tamamlayan Trabzonspor, 2024-2025 sezonunda ilk maçını deplasmanda Sivasspor ile oynayacak. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15’te başlayacak.
TRABZON MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor-Trabzonspor karşılaşması Bein Sports televizyonunda yayınlanacak.
SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ
Sivasspor-Trabzonspor maçının hakemi de belli oldu. Sivasspor Trabzonspor karşılaşmasını Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez, Serkan Çimen yapacak.
Trabzonspor maç hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde Sivasspor karşısındaki hazırlıklarını sürdürdü. Antremana yeni transfer Ozan Tufan da katıldı.